Плотину реконструируют в подольской деревне Бережки

Строители выполнили больше половины работ по реконструкции плотины в деревне Бережки. Сооружение обеспечивает водой пожарных при чрезвычайных ситуациях.

Длина плотины в деревне Бережки составляет более 100 метров. Из нее уже несколько десятков лет пожарные берут воду для тушения возгораний. Чтобы предотвратить поломку изношенного объекта, его решили реконструировать.

После ремонта здесь появится водоприемный колодец со специальной решеткой. Рабочие заменят водосбросные трубы и асфальтобетонное покрытие, укрепят водоотводящий канал.

Также специалисты проведут работы по предотвращению размытия грунта.

Капитальный ремонт выполняют в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Отметим, что всего в Подольске действуют 40 гидротехнических сооружений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».