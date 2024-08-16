Плотину на реке Сетунь в Одинцове отремонтируют до 1 ноября 2024 года

Всего в Одинцовском городском округе работает 61 гидротехническое сооружение: 17 в федеральной собственности, 26 — в муниципальной, 14 — в частной. Содержание этих объектов обсудили на традиционном еженедельном совещании.

Одинцовское городское хозяйство управляет муниципальными гидротехническими сооружениями и регулярно проверяет их состояние: специалисты осматривают, расчищают, следят за понижением уровня воды, проводят техобслуживание проверяют запорные устройства. Если в установки попадает растительность или мусор, их оперативно чистят. Также с собственниками ведут профилактические беседы о безопасном использовании сооружений.

В этом году проверили 25 гидротехнических установок, они в удовлетворительном состоянии. До 1 ноября 2024 года отремонтируют плотину на реке Сетунь. В следующем году до конца августа реконструируют еще один объект в поселке Назарьево, его передадут из федеральной в муниципальную собственность.

Передача плотины в Назарьево важна: уже до 15 сентября необходимо предоставить заключение о стоимости работ для включения в программу Московской области.

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