Площадку для соревнований юнармейцев откроют в Коломне

Капитальный ремонт Центра детского творчества продолжается в микрорайоне Колычево. В скором времени здесь появится единственная в Подмосковье площадка с несколькими полосами препятствий для тренировок и соревнований юнармейцев.

Сейчас рабочие снимают остатки отделки, демонтируют устаревшую отопительную систему, расширяют дверные проемы и готовят полы к заливке стяжки. Работы по обновлению кровли уже частично завершили. Одновременно строители убирают и вывозят мусор, образовавшийся после демонтажа.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев рассказал, что в обновленном двухэтажном здании к сентябрю будут оборудованы 27 кабинетов, в которых смогут заниматься 1500 детей. Два больших помещения будут предназначены для проведения патриотической работы. К традиционным направлениям добавятся и современные: робототехника и 3D-моделирование.

Планируется, что занятия с детьми в новом центре начнутся в октябре.