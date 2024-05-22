Площадь у Ледового дворца «Химик» обновят в Воскресенске

Площадь у Ледового дворца спорта «Химик» в Воскресенске благоустроят. Там появится больше зелени, скамеек и других удобств для жителей.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин объявил о начале благоустройства площади у Ледового дворца спорта «Химик» имени Николая Эпштейна. Площадь останется местом отдыха, но станет более уютной. Там высадят новые деревья, установят малые архитектурные формы и модернизируют фонтан.

Реконструкция площади стала возможной благодаря активному участию жителей в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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