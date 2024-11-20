Площадь лесных пожаров уменьшилась на 50% в Подмосковье в 2024 году

Итоги пожароопасного сезона подвели в Подмосковье. В этом году средняя площадь обнаружения лесных возгораний уменьшилась почти на 50%.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов рассказал, что в сезоне 2024 года наибольшая горимость зарегистрирована в лесничествах Ногинском (69 пожаров), Виноградовском (30), Московском учебно-опытном (21), «Русский лес» (19) и Егорьевском (13).

В Ногинском лесничестве огонь прошел в общей сложности 35,36 гектара, в Дмитровском — 13,69 гектара, в Московском учебно-опытном — 13,53 гектара.

Большее количество природных пожаров потушили в Балашихе (29), Павлово-Посадском (24) и Ступине (19).

Пожароопасный сезон 2024 года начался в Подмосковье 1 апреля, а закончился 15 ноября.