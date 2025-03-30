Пляжную зону парка Толстого обновят в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках обновят пляж в парке Толстого к лету. Специалисты демонтируют старые конструкции, уберут изношенные покрытия и подготовят территорию к предстоящему благоустройству.

На территории обновят песок, установят детскую и тренажерную площадки, спасательный пост, туалеты и душевые. Также планируется обустроить современную систему освещения и видеонаблюдения для дополнительной безопасности. В ближайшее время здесь появятся новые дорожки.

В состав бригады входят 40 человек. Все работы идут по графику.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Отметим, реконструкция пляжной зоны — часть масштабной подготовки парка к летнему сезону. Городской округ Химки сделают еще более привлекательным для жителей и туристов благодаря улучшенной инфраструктуре, новым зонам отдыха и современным удобствам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что он принял участие в совещании по подготовке кадров для туризма и гостеприимства.

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