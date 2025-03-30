Пляжную зону парка Толстого обновят в Химках

В Химках обновят пляж в парке Толстого к лету. Специалисты демонтируют старые конструкции, уберут изношенные покрытия и подготовят территорию к предстоящему благоустройству.

На территории обновят песок, установят детскую и тренажерную площадки, спасательный пост, туалеты и душевые. Также планируется обустроить современную систему освещения и видеонаблюдения для дополнительной безопасности. В ближайшее время здесь появятся новые дорожки.

В состав бригады входят 40 человек. Все работы идут по графику.