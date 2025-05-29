29 мая 2025 09:31 Пляж на реке Осетр в Зарайске подготовили к приему отдыхающих 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Зарайск Подмосковье

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Купальный сезон в муниципалитете официально откроется 1 июня. Самое популярное место у жителей Зарайска — пляж на реке Осетр — уже готов принимать отдыхающих.

Водолазы уже обследовали акваторию. Анализы воды и песка показали, что все соответствует нормам безопасности. На пляж завезли 60 кубических метров белого песка. Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал, что с 1 июня на территории начнут работу три аттестованных спасателя с необходимым оснащением. Установлен информационный щит с номерами телефонов экстренных служб и размещены правила поведения на воде. Это позволит обеспечить безопасность отдыхающих и создать комфортные условия для времяпрепровождения на пляже.

После победы во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной среды набережная реки преобразилась до неузнаваемости. Появились волейбольная площадка, спасательная вышка, детский пляж и лодочная станция. Пока официально пляжный сезон не открыт, жители и гости города с удовольствием катаются на катамаранах по реке. Неподалеку расположены пирсы для отдыха и рыбалки.

«Наш пляж пользуется большой популярностью не только у местных жителей, но и у отдыхающих из других регионов и областей», — отметил Виктор Петрущенко.