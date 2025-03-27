Плановый обход пройдет на Северной и Садовой улицах в Одинцове 27 марта

В четверг в 11:00 состоится плановая проверка территории города Одинцово. Ее проведет заместитель главы округа Станислав Григорьев совместно с начальником управления благоустройства Вячеславом Асрияном.

В ходе проверки осмотрят дома по улице Северной (№ 4, 6, 8, 12, 14) и улице Садовой (№ 30, 32). Для всех желающих принять участие в обходе определили место сбора — двор дома № 30 по улице Садовой.

Администрация округа традиционно приглашает активных жителей присоединиться к мероприятию, чтобы совместно обсудить актуальные вопросы благоустройства и наметить пути улучшения городской среды в микрорайонах. Подобные регулярные обходы являются эффективным инструментом для оперативного выявления и решения проблем и способствуют созданию более комфортных условий проживания в Одинцове.

Участие граждан в таких проверках позволяет учитывать мнение жителей в принятии управленческих решений и общими усилиями делать городскую среду лучше. По всем дополнительным вопросам можно обратиться в управление благоустройства администрации Одинцовского городского округа.