Плановые отключения света проведут в Одинцовском округе 26 мая

Масштабные отключения электроэнергии пройдут в Одинцовском городском округе 26 мая. Мероприятия на энергообъектах призваны повысить надежность и стабильность электроснабжения потребителей региона.

Большинство отключений произойдет в период с 09:00 до 17:00. Под ограничения попадут жители и объекты различных населенных пунктов Одинцовского городского округа.

Кроме того, часть потребителей столкнется с отключениями на более короткий срок: с 09:00 до 14:00.

По всем вопросам, связанным с предстоящими отключениями или качеством электроснабжения, жители могут обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по номеру 8(495)99-500-99. Информацию о внеплановых отключениях электричества можно найти на официальном сайте компании.

Эти мероприятия призваны повысить надежность и стабильность электроснабжения потребителей региона.