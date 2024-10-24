Глава Ленинского округа вручил первые паспорта 5 школьникам

Документы школьникам в присутствии их родителей вручали заместитель председателя Московской областной думы Александр Наумов и руководитель муниципалитета Станислав Каторов.

Вице-спикер областного парламента пожелал ребятам внести свой вклад в возрождение и развитие России. Для этого молодым людям нужно будет получить хорошее образование и профессию. «Стремитесь и достигайте успеха. А мы всегда вам в этом поможем», — заявил Александр Наумов.

Станислав Каторов также поздравил школьников с получением главного в жизни документа, который не только открывает новые возможности, но и требует большой ответственности.

«Дерзайте, не бойтесь мечтать — только с правильными мечтами приходит успех», — пожелал молодым людям глава округа.

В завершение церемонии школьники получили памятные подарки от администрации муниципалитета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».