Глава Ленинского округа вручил первые паспорта 5 школьникам
Торжественная церемония вручения главного документа гражданина России прошла в администрации муниципалитета. Паспорта получили пять 14-летних жителей округа.
Документы школьникам в присутствии их родителей вручали заместитель председателя Московской областной думы Александр Наумов и руководитель муниципалитета Станислав Каторов.
Вице-спикер областного парламента пожелал ребятам внести свой вклад в возрождение и развитие России. Для этого молодым людям нужно будет получить хорошее образование и профессию. «Стремитесь и достигайте успеха. А мы всегда вам в этом поможем», — заявил Александр Наумов.
Станислав Каторов также поздравил школьников с получением главного в жизни документа, который не только открывает новые возможности, но и требует большой ответственности.
«Дерзайте, не бойтесь мечтать — только с правильными мечтами приходит успех», — пожелал молодым людям глава округа.
В завершение церемонии школьники получили памятные подарки от администрации муниципалитета.
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