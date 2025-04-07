Пять школ в Серпухове капитально отремонтируют к 1 сентября 2025 года

Врип главы Серпухова Алексей Шимко проверил качество капитального ремонта школ № 1, № 2, № 6, № 9, № 17. Все работы в учебных заведениях завершат ко Дню знаний.

По словам Алексея Шимко, важно сохранять высокие темпы ремонта.

«Продолжим контролировать строительную готовность, чтобы День знаний стал двойным праздником для педагогов и учеников», — подчеркнул он.

Сейчас в зданиях школ штукатурят стены, обновляют крыши, монтируют окна, а также слаботочные и инженерные системы, устанавливают перегородки, бетонируют входные группы. На объектах трудятся сантехники, электрики, каменщики и штукатуры.

«Мы должны в кратчайшие сроки завершить все работы по возведению конструкций зданий, чтобы затем приступить к чистовой отделке», — поделился руководитель проекта по капитальному ремонту школы № 9 Николай Адушев.

Руководитель проекта по капитальному ремонту школы № 17 Евгений Мищенко отметил, что в здании учебного заведения начинается заключительный этап отделочных работ — шпаклевка и покраска.

«Сейчас мы согласовываем со школой окончательный выбор напольных покрытий, плиток и линолеума. После утверждения материалов мы можем приступить к их заказу, доставке и укладке», — пояснил он.