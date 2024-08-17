Пять сельских домов культуры капитально отремонтируют в Серпухове

Дома культуры в поселках Оболенск, Авангард и Пролетарский, а также в деревнях Гавшино и Райсеменовское капитально отремонтируют. Деньги выделили из бюджета городского округа Серпухов.

Дом культуры в деревне Гавшино построили в 1958 году. Здание не использовали по назначению последние пять лет из-за его технического состояния. Подрядчик должен сделать армопояс и отремонтировать крышу. Срок сдачи объекта — до конца сентября.

Дом отдыха «Авангард» построили позднее — в 60-х годах. Здесь работали клубы и кружки для детей, подростков и взрослых, а волонтеры плели маскировочные сети.

«Здесь всегда было достаточно много жителей. Они приходят на мероприятия, мастер-классы и концерты. Мы стараемся для них сделать прекрасный досуг. Рады, что будет ремонт», — сказала заведующая центром досуга Дома отдыха «Авангард» Анжелика Барбироша.

Подрядчик должен капитально отремонтировать крышу и отмостки, провести отделку помещений и уложить плитку к сентябрю.

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