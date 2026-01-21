Пять катков во дворах залили в Балашихе

В городском округе Балашиха продолжаются плановые работы по подготовке внутридворовых ледовых площадок. В текущем сезоне для массового катания жителей будет открыто 13 катков.

Ледовые площадки готовят для свободного посещения жителей всех возрастов, обеспечивая условия для активного зимнего отдыха.

На данный момент уже залиты и открыты для катания катки по следующим адресам: улица Зеленая, дом 10; улица Первомайская, дом 19; улица Солнечная, дом 12; улица Твардовского, дом 13; микрорайон Павлино, дом 21.

Работы по заливке льда в настоящее время ведутся на площадках, расположенных по адресам: улица Пролетарская, дом 2; Саввинское шоссе, дом 4, корпус 1; улица Пионерская, дом 7; улица Гагарина, дом 13; улица Новая, дом 38.

В ближайшее время планируется приступить к подготовке катка по адресу: улица Быковского, дом 18.

Кроме того, для любителей катания на коньках уже доступны катки в городских парках «Пехорка» и «Пестовский», а также ледовая площадка на стадионе в микрорайоне Балашиха-3.