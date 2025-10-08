Пять детских площадок установят в Дзержинском округа Люберцы в октябре

В городе Дзержинский продолжается установка и модернизации детских площадок. Всего в этом году запланированы работы по обновлению пяти игровых комплексов.

Руководитель территориального управления «Дзержинский» Ирина Парадовская сообщила, что сейчас продолжаются работы по обновлению игровых зон на улице Ленина у дома № 2 и на территории между домом № 7 на улице Шама и домом № 6 на улице Угрешская.

Также, по ее словам, будет произведена установка новых детских игровых площадок на улице Академика Жукова возле домов № 34, 38, 40 и на улице Бондарева возле домов № 25, 26, 27.