Пианист из Щелкова Филипп Лынов выиграл международный конкурс в Китае

Житель Щелкова Филипп Лынов стал победителем международного конкурса пианистов Xiamen International Piano Competition. В финал этого престижного международного соревнования в Китае прошли 34 музыканта со всего мира.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что Филипп окончил детскую музыкальную школу городского округа Щелково, класс Анны Захаровой. Затем поступил в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, после чего продолжил повышать мастерство в Кельнской высшей школе музыки и танца.

Филипп — лауреат многих международных конкурсов, представитель федерального проекта «Русская фортепианная школа». В копилке побед Лынова первые премии на фестивалях в Польше и Японии.

В финале конкурса в Китае музыкант исполнил фортепианный концерт № 2 Сергея Прокофьева и выиграл. В награду он получил первую премию, турне по Китаю и запись компакт-диска.