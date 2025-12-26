Певица Ирина Морева провела мастер-класс для юных музыкантов в Химках

В школе № 8 имени Матвеева прошел мастер-класс солистки театра «Новая опера», лауреата международных конкурсов Ирины Моревой. Каждый участник получил индивидуальные рекомендации по постановке дыхания, артикуляции и работе с итальянскими текстами.

Прославленная оперная певица, лауреат международных конкурсов, исполнила для школьников фрагменты из опер «Князь Игорь» и «Тоска», после чего провела разбор выступлений юных вокалистов студии «Драгоценности». Ирина Морева поделилась историей своего творческого пути, рассказав, как попала в школу Галины Вишневской, придя на прослушивание с охапкой алых роз — любимых цветов великой певицы.

«Проведение подобных мероприятий является важной частью образовательного процесса. Они позволяют школьникам получить практический опыт, познакомиться с профессиональной средой и расширить представление о возможностях творческого развития. Для нашей школы принципиально важно создавать условия, в которых одаренные дети могут учиться у признанных мастеров и уверенно двигаться к своему профессиональному становлению», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Ученики вживую услышали верхнее «до» в фортиссимо без микрофона — уникальный опыт, недоступный при прослушивании записей. Художественный руководитель студии «Драгоценности» Мария Герасинская, продолжая традиции школы Вишневской, помогает каждому юному вокалисту подбирать репертуар согласно голосу и возрасту, обеспечивая индивидуальный подход к творческому развитию.