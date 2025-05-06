Пешеходный мост на ж/д станции заасфальтировали в Одинцове

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Афальтирование «старого» пешеходного моста провели на железнодорожной станции в Одинцове. Работы выполнялись силами Дистанции инженерных сооружений «Российских железных дорог».

Этап благоустройства стал очередным в серии улучшений, направленных на повышение безопасности и комфорта пешеходов. Ранее на объекте укрепили конструкции. Комплекс работ включал в себя замену изношенных ступеней и обновление покрытия с помощью бетонной смеси. Сейчас выполнен финальный этап — укладка асфальта на поверхности моста.

Пешеходный мост в Одинцове ежедневно используют тысячи людей. Для многих жителей он играет ключевую роль в ежедневных маршрутах, поскольку обеспечивает удобное передвижение через железнодорожные пути и на платформу станции «Одинцово». Завершение работ по асфальтированию ожидается в ближайшие дни.

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