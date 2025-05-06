Пешеходный мост на ж/д станции заасфальтировали в Одинцове

Этап благоустройства стал очередным в серии улучшений, направленных на повышение безопасности и комфорта пешеходов. Ранее на объекте укрепили конструкции. Комплекс работ включал в себя замену изношенных ступеней и обновление покрытия с помощью бетонной смеси. Сейчас выполнен финальный этап — укладка асфальта на поверхности моста.

Пешеходный мост в Одинцове ежедневно используют тысячи людей. Для многих жителей он играет ключевую роль в ежедневных маршрутах, поскольку обеспечивает удобное передвижение через железнодорожные пути и на платформу станции «Одинцово». Завершение работ по асфальтированию ожидается в ближайшие дни.