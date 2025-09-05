Пешеходный мост через Акуловский водоканал обновят в Королеве

Специалисты уже выполнили подготовительные работы на объекте, а с 8 сентября начнут демонтаж старых и установку новых элементов. На время ремонта мост будет закрыт, поэтому жителей просят пользоваться обходными путями.

По пешеходному мосту через Акуловский водоканал тысячи жителей Королева ежедневно проходят от станции Подлипки Дачные к Комитетскому лесу, микрорайонам Болшево и Юбилейный. За долгие годы эксплуатации элементы конструкции сооружения износились, локальный ремонт уже не позволял поддерживать его в нормативном состоянии.

В ответ на многочисленные обращения горожан глава Королева Игорь Трифонов принял решение полностью заменить мост и сделать его комфортным для пешеходов.

Рабочие полностью заменят покрытие моста, ступени и перила, а также оборудуют удобные пандусы для маломобильных жителей и мам с колясками. Завершить ремонт планируют уже к концу октября.