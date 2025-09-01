Пешеходную дорожку открыли на улице Ленина в Наро-Фоминске

В округе продолжаются работы, направленные на повышение комфорта и улучшение качества городской среды. Одним из этапов этой работы стало завершение строительства новой пешеходной дорожки на улице Ленина.

Сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, совместно с представителями подрядной организации, провели проверку качества выполненных работ по обустройству пешеходного маршрута, убедившись в его соответствии всем установленным стандартам. В рамках благоустройства территории было уложено асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее ровную поверхность для пешеходов. Также были установлены новые бордюрные камни, отделяющие пешеходную зону от проезжей части. Данные работы стали частью масштабной программы по созданию и облагораживанию «народных троп» — пешеходных маршрутов, стихийно сформировавшихся в результате повседневных передвижений горожан.

Учитывая обращения и пожелания жителей, глава округа принял решение о включении наиболее востребованных и популярных пешеходных маршрутов в план благоустройства на 2025 год. На сегодняшний день в Наро-Фоминском городском округе уже приведено в порядок 12 таких пешеходных путей. Реализация программы осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование современной комфортной городской среды» и направлена на создание доступных условий для передвижения жителей к социально значимым объектам.