Пешеходную дорожку к школе № 30 обустроят в квартале Свистуха в Химках

В Химках началось благоустройство пешеходной дорожки общей площадью свыше 1,5 тысяч квадратных метров. Она свяжет остановку общественного транспорта «Свистуха» и школу № 30.

Директор учебного заведения Татьяна Кавторева обратилась к главе Химок с просьбой благоустроить тропу. Он эту инициативу поддержал.

«Провели все необходимые конкурсные аукционные процедуры. Заключили муниципальный контракт на выполнение и производство тропы, которую оборудуют местами отдыха», — рассказал заместитель главы Химок Александр Морозов.

Специалисты уже наметили контур будущей дорожки и приступили к работам. Сейчас территорию расчищают от валежника и сухих пней.

«Создание безопасной городской среды — один из наших приоритетов. Мы стремимся к тому, чтобы дети росли в комфортных условиях. Новый сквер возле школы станет еще одним шагом на пути к этой цели», — отметила Татьяна Кавторева.

По словам директора «Объединенной дирекции парков» Георгия Шишкина, изначально цель была сделать комфортную и безопасную дорожку для школьников.

«В итоге проект вырос в нечто большее. Здесь будет полноценный сквер, где жители смогут отдыхать и наслаждаться лесным массивом», — пояснил Георгий Шишкин.

Вдоль тропы установят опоры освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Помимо этого, специалисты разместят скамейки и урны, высадят свыше 700 кустарников. Все работы планируют завершить до конца этого года.