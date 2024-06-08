Первый зампред правительства Подмосковья Болатаева поздравила соцработников с праздником

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева поздравила соцработников региона с профессиональным праздником. В России его традиционно отмечают 8 июня.

По ее словам, соцработник — это не просто профессия, а призвание.

«Этот праздник самых чутких, добрых и отзывчивых! Более 15 тысяч специалистов социальной сферы трудятся в Подмосковье. Их работа меняет судьбы, помогает поверить в себя, дарит любовь и надежду!» — поздравила соцработников Болатаева.

В ведомстве отметили, что в этом году в регионе ввели новые меры поддержки для социальных работников. Это компенсация аренды жилья — 20 тысяч рублей для сотрудника и 30 тысяч рублей для семьи ежемесячно; поддержка молодых специалистов — 50 тысяч рублей за первый год и 100 тысяч рублей за второй год работы и другие.

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