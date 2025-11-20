Первый в Подмосковье цифровой офис МосОблЕИРЦ открыли в Люберцах

В Люберцах заработал первый в Московской области цифровой офис МосОблЕИРЦ. Всего за полтора месяца его посетили более 600 жителей, которые получили консультации и оформили государственные услуги через удобные терминалы.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков оценил преимущества оказания услуг в электронном формате. Здесь можно передать показания, оплатить счета, проконсультироваться по расчетам за ЖКУ, отсканировать и распечатать документы, заказать услуги.

«Очень простой интерфейс — все доступно, понятно. В офисе есть и опытный консультант, который при необходимости подскажет по всем вопросам. Важно, что тут же на месте в режиме реального времени можно получить и консультацию оператора — сотрудник подключается по видеосвязи и дает разъяснения», — сообщил глава городского Люберцы Владимир Волков.

Новый офис расположился на втором этаже торгового центра «12 месяцев». Он работает со вторника по пятницу с 8:00 до 19:00, а в субботу — с 8:30 до 16:00.