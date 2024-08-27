Первый «умный» пешеходный переход с ИИ заработал в Серпухове

В Серпухове на перекрестке улиц Ворошилова и Калужская появился пешеходный переход нового поколения, оборудованный системой искусственного интеллекта. Этот «умный» переход способен распознавать пешеходов и их траекторию движения, что значительно повышает безопасность на дороге.

Как только человек приближается к «зебре», яркая подсветка и предупреждающее табло с надписью «Пешеход!» сигнализируют водителям о необходимости быть особенно внимательными. В темное время суток проекция разметки прямо на дорогу улучшает видимость перехода, делая его более заметным для всех участников движения.

Этот инновационный переход призван не только обезопасить пешеходов, но и сделать передвижение по городу более комфортным для жителей и гостей Серпухова. Оборудование полностью российского производства уже успешно зарекомендовало себя в более чем 30 регионах страны, снизив количество ДТП на 82% и сократив время ожидания перехода для пешеходов на 30%.

К началу учебного года администрация Серпухова позаботилась о безопасности юных серпуховичей, приведя все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений в нормативное состояние. Таким образом, Серпухов шагает в ногу со временем, внедряя «умные» технологии для комфорта и безопасности своих жителей.

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