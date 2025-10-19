Сегодня 12:05 Первый родительский форум «Школа. Семья. Успех» прошел в Котельниках 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники Подмосковье

В школе № 3 в Котельниках прошел первый родительский форум «Школа. Семья. Успех». Его целью стало объединение усилий родителей и образовательного коллектива для обеспечения успешного развития каждого ребенка.

В работе форума приняли участие заместитель главы администрации Котельников Николай Оленев, заместитель начальника полиции Котельников Дмитрий Гребеньков, заместитель руководителя МКУ «Развитие Котельники» по безопасности городского округа Котельники Сергей Разгуляев, старший инспектор ПДН Наталья Устинова, а также активные представители родительской общественности, преподаватели и воспитатели.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Ключевой темой встречи стал конструктивный диалог между всеми участниками образовательного процесса. В рамках форума обсуждались вопросы безопасности в школе, воспитания, налаживания взаимопонимания между семьей и учебным заведением, а также создание единой поддерживающей среды для всестороннего развития детей.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Организаторы и спикеры отметили важность постоянного взаимодействия родителей и педагогов и выразили уверенность, что совместные усилия обеспечат лучшие условия для обучения и воспитания.