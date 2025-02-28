Первый отборочный тур конкурса «Юный голос Черноголовки» продлят до 3 марта

Конкурс талантов, который дает возможность творческим молодым людям проявить себя и заявить о своих способностях на весь округ, проходит в девятый раз. Первый отборочный тур продлится до 3 марта, предоставляя шанс каждому ребенку в возрасте от семи до 18 лет продемонстрировать свои таланты компетентному жюри.

Конкурс «Юный голос» открыт для различных видов творчества. В нем принимают участие сольные вокалисты, ансамбли, танцевальные коллективы и художники.

«Смотры первого тура идут два раза в неделю, где жюри из „Творческой лаборатории“ оценивает ребят. Затем мы отберем самые подготовленные номера. И в апреле на сцене Дома ученых дети смогут выступить перед всем городом», — поделилась основатель и руководитель «Творческой лаборатории» Наталья Хоменко.

Отборочный тур стартовал 20 января. Смотры проводятся по понедельникам в арт-пространстве «Восход» по адресу: Институтский проспект, дом 8, по пятницам — в корпусе Халатникова Черноголовской средней общеобразовательной школы.