Первый областной турнир по русскому шапочному бою провели в Балашихе

Командные соревнования за кубок Подмосковья по русскому шапочному бою провели в Балашихе. Победители получили приз чемпиона Европы Дмитрия Двали, о чем рассказали в Минспорте Московской области.

За кубок Московской области боролись 176 спортсменов из 21 городского округа. Главный трофей турнира выиграли хозяева соревнований — сборная Балашихи. Второе место завоевала команда Богородского округа, третье — у представителей Подольска.

​Церемонию награждения провели Дмитрий Двали и чемпион мира по боксу по версии WBA Gold Роман Андреев.

На турнире работали интерактивные зоны, мастер-классы по армрестлингу, росписи магнитов, матрешек и значков. Желающие смогли поиграть в народные игры или попробовать собрать автомат.

Турнир прошел на территории СШОР имени Ляпкина «Арена Балашиха».