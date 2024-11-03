Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 5 ноября

Первый класс пожарной опасности установится на территории Подмосковья с 3 по 5 ноября. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В Подмосковье становится заметнее заметно холоднее — синоптики обещают облачную, почти без прояснений погоду, а также может пройти небольшой снег.

Температура воздуха днем ожидается от +1 до -3, а ночью от -1 до -3.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

В октябре лесопожарные формирования подмосковного Комлесхоза получили новую спецтехнику. Это три седельных тягача с полуприцепами.