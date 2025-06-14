Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 15 июня

За сутки в лесах Московской области не произошло ни одного возгорания. В Комлесхозе сообщили, что в ближайшие дни — 14 и 15 июня — по всей области ожидается самый низкий, первый класс пожарной опасности.

В понедельник класс пожарной опасности вырастет до второго. При этом, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах сохранится первый класс.

Погода будет прохладной: днем от +13 до +24 градусов, ночью от +10 до +13. Синоптики также прогнозируют дожди. Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что при обнаружении возгорания, необходимо звонить по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.