Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье до 31 июля

Первый и второй классы пожарной опасности ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни. Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства Московской области.

29 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском лесничестве — второй класс пожарной опасности.

30 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — второй класс пожарной опасности.

31 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — второй класс пожарной опасности.

В ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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