Первый этап чемпионата России по авиационным гонкам прошел в Серпухове

На аэродроме «Дракино» в Серпухове стартовал первый этап чемпионата России по авиационным гонкам. Это крупнейшее спортивное событие проходит в два этапа.

Первый этап включает соревнования в поршневом классе и классе летательных аппаратов массой до 115 килограммов с реактивным двигателем, а второй этап состоится в Калужской области, где будут проводиться соревнования в реактивном классе и дисциплине «высший пилотаж на реактивных самолетах».

Проект «Русские авиационные гонки» направлен на демонстрацию выдающихся достижений российского спорта, мастерства пилотов и отличных характеристик спортивных самолетов. Задача каждого участника — максимально быстро пройти трассу, пролетая через все воздушные ворота в заданной последовательности и избегая штрафных очков.

Авиационные гонки требуют от пилотов высочайших навыков, так как соревнования проходят на предельно малой высоте. В поршневом классе используются российские самолеты Як-55 и Су-26, а также их модификации. В реактивном классе задействованы учебно-тренировочные самолеты L-29, L-39 и СР-10.

В чемпионате участвуют четыре команды из Москвы, Московской области, Ивановской области и Республики Крым. Соревнования показали не только мастерство пилотов, но и технические возможности современных российских самолетов.

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