Первый Епархиальный фестиваль колокольного звона провели в Химках | 360°

Подмосковье 12 мая 2024, 10:52 Первый Епархиальный фестиваль колокольного звона провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки состоялся первый Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест». В нем приняли участие 20 лучших звонарей со всей России.

В рамках фестиваля, помимо знакомства с уникальным авторским звучанием колоколов каждого мастера, посетители могли насладиться выставкой работ гончаров из Пскова и скульптур из Рязани, а также выступлениями русских народных музыкантов.

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Кроме того, благодаря установленной на площадке переносной звоннице, каждый желающий имел возможность попробовать себя в роли звонаря.

Фестиваль прошел в храме Георгия Победоносца, собрав звонарей из Москвы, Подмосковья, Рязани, Ярославля и Владимира. В программе мероприятия приняли участие как профессиональные звонари из различных российских монастырей, так и фольклорный ансамбль «Звонцы».

«Участников из разных уголков страны и несколько сотен зрителей собрал фестиваль в этом году. Уверен, мероприятие станет доброй традицией», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Настоятель храма Георгия Победоносца, священник Кирилл, отметил, что это первый фестиваль колокольного звона для Фирсановки и Химок, проведенный в Светлую Пасхальную неделю. Он позволяет познакомить людей с великим искусством русских мастеров колокольного звона.

Посетители фестиваля также оценили работы известных скопинских керамистов Ирины и Александра Якушкиных и рязанского скульптора Раисы Лысениной.

На память о первом фестивале колокольного звона все гости получили памятные подарки, а также отведали настоящие монастырские пасхальные блюда.

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