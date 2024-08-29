Первое в Подмосковье отделение федерации самбо открылось в Павловском Посаде

Новую концепцию развития самбо в Павловском Посаде обсудили в местном отделении партии «Единая Россия». Городской округ первым присоединился к Федерации боевого искусства Московской области. Благодаря нововведению в округе появится больше возможностей для спортсменов.

Исполнительный директор федерации Александр Гавриленков, координатор проекта «За самбо» Василий Ерохин, депутаты фракции «Единая Россия» Наталья Золина и Алексей Чесмин приняли участие в обсуждении за круглым столом. На заседании выбрали руководителя отделения в Павловском Посаде.

Развитие боевого искусства в селах и школах округа — одно из главных направлений федерации. В рамках программы «Самбо в школу» в общеобразовательном учреждении № 11 откроют специализированный зал после капитального ремонта. Дети смогут заниматься там с сентября.

«Наши главные задачи — не только сохранить здоровье юных спортсменов, но и привлечь как можно больше детей и подростков в секции самбо. Развитие партийного проекта „Зa самбо“ в нашем округе имеет ключевое значение. Мы активно работаем над тем, чтобы внедрить самбо в школы и сельские населенные пункты, делая его важной частью системы физического воспитания», — отметил муниципальный координатор партийного проекта «Зa самбо» Василий Ерохин.

Участники встречи передали полномочия местному отделению самбо в Павловском Посаде, а также договорились о поставке матов и покрышек от федерации Московской области.

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