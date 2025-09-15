Первые 700 метров новой дороги к ТПУ «Сколково» открыли в Одинцове

Первый этап строительства дороги к ТПУ «Сколково» завершился в Одинцове. Ее протяженность составила 0,7 километра. Полностью работы завершат во втором квартале 2026 года.
Новая двухполосная дорога стала дублером Минского шоссе. По ней жители смогут быстро и удобно добираться до Live Арены и транспортно-пересадочного узла «Сколково». На объекте обустроили коммуникации и дождеприемные колодцы.
В этом году на площадке Live Арены пройдет международный конкурс «Интервидение». В нем примут участие 23 государства. Конкурс состоится 20 сентября.