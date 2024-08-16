Первые 5 тысяч тонн картофельного урожая собрали в Подмосковье

Свыше пять тысяч тонн картофеля собрали в подмосковных полей с начала сезона. До конца года аграрии обработают 12,4 тысячи гектаров сельхозугодий.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, с начала уборочной кампании в Подмосковье собрали урожай с 0,23 тысячи гектара. Это на 0,05 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

«Валовый сбор картофеля на текущий момент составляет 5,9 тысячи тонн. Всего до конца уборочной кампании аграрии планируют обработать 12,4 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Средняя урожайность на гектар составляет 252 центнера», — отметил глава министерства Сергей Двойных.

Самые распространенные сорта картофеля в Подмосковье — это «Гала» с желтой окраской и гладкой кожурой и «Ред Скарлет», устойчивый к жаре.

Активнее всего уборочная кампания в этом году идет на предприятиях «Озеры» в Коломне, «Агрофирма Бунятино» и «Дока-Генные Технологии» в Дмитрове.

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