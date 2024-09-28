Первокурсников энергетического техникума в Шатуре посвятили на турслете
Первокурсников энергетического техникума в Шатуре посвятили на традиционном туристическом слете. Они прошли около 20 испытаний и произнесли клятву.
Традиция посвящать студентов через туристический слет появилась больше 10 лет назад. Команды поделили по специальностям. Они должны оформить территорию лагеря, разгадать кроссворд, придумать девиз и приготовить на костре.
Участвовали почти 200 ребят. Они отметили, что в этом году поступить было не так просто.
Конкурс составил 2-3 человека на место, а на некоторые специальности проходной балл достигал отметки 4,7.
Энергетический техникум сотрудничает с десятками предприятий России, поэтому выпускники востребованы среди работодателей.
«Сейчас мы приросли рошальским энерготехникумом. Активно развиваем площадку в городе Рошаль. Очень много химиков появилось, с некоторыми заключены целевые договора, на базе некоторых предприятий будут создаваться базовые кафедры, связанные с индивидуальным обучением», — рассказал директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов.
Первокурсники произнесли клятву и стали полноправными студентами.
В этом году победили электрики. Они получили кубки и сертификаты.
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