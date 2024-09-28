Первокурсников энергетического техникума в Шатуре посвятили на турслете

Первокурсников энергетического техникума в Шатуре посвятили на традиционном туристическом слете. Они прошли около 20 испытаний и произнесли клятву.

Традиция посвящать студентов через туристический слет появилась больше 10 лет назад. Команды поделили по специальностям. Они должны оформить территорию лагеря, разгадать кроссворд, придумать девиз и приготовить на костре.

Участвовали почти 200 ребят. Они отметили, что в этом году поступить было не так просто.