Первоклассникам из малообеспеченных семей в Подольске вручили рюкзаки

Фото: Медиасток.рф

Заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин вручили первоклассникам из малообеспеченных семей школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Мероприятие организовано по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рюкзаках, подготовленных для юных подольчан, находятся все необходимые вещи для учебы: пеналы, подставки для книг, тетради с обложками, цветная бумага, альбомы для рисования, краски и кисточки.

Представители администрации и депутаты планируют продолжить вручение рюкзаков с канцелярскими принадлежностями первоклассникам из семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Отметим, что родителям не нужно будет никуда идти — рюкзаки доставят прямо к ним домой. С семьей предварительно свяжутся и подберут удобное время для визита.

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