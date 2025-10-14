Первое заседание нового состава Молодежного парламента прошло в Лосино-Петровском
В Лосино-Петровском округе прошло первое заседание обновленного состава Молодежного парламента при Совете депутатов муниципалитета. Руководителем выступила Председатель местного Совета депутатов Татьяна Голод.
Участие также приняли заместитель главы Екатерина Белая, курирующая молодежную политику в округе, руководитель молодежного центра «Движение» Вячеслав Градин и депутаты Совета депутатов.
«Сейчас вы встаете на путь политической деятельности. Вы будете взаимодействовать с жителями, продумывать идеи для развития округа и помогать в их реализации. Мы обязательно поддержим вас во всех инициативах. Будьте активны и только вперед», — обратилась к молодым парламентариям Екатерина Белая.
В обновленный состав вошли 12 представителей молодежи. Многие из них уже имеют опыт участия в молодежных проектах, общественной и волонтерской деятельности.
В повестку заседания включили организационные вопросы, в том числе утверждение регламента. Председателем Молодежного парламента избрали Надежду Мариенкову, которая представила план будущей работы.
Основными задачами станут информирование жителей, поддержка семей участников специальной военной операции и реализация социально значимых инициатив.