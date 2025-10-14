Первое заседание нового состава Молодежного парламента прошло в Лосино-Петровском

Участие также приняли заместитель главы Екатерина Белая, курирующая молодежную политику в округе, руководитель молодежного центра «Движение» Вячеслав Градин и депутаты Совета депутатов.

«Сейчас вы встаете на путь политической деятельности. Вы будете взаимодействовать с жителями, продумывать идеи для развития округа и помогать в их реализации. Мы обязательно поддержим вас во всех инициативах. Будьте активны и только вперед», — обратилась к молодым парламентариям Екатерина Белая.

В обновленный состав вошли 12 представителей молодежи. Многие из них уже имеют опыт участия в молодежных проектах, общественной и волонтерской деятельности.