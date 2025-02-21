Первое занятие верховой ездой для детей участников СВО прошло в Котельниках

В Котельниках прошли первые занятия верховой ездой для детей участников СВО в спортивной школе «Белка». Ребята освоили навыки безопасного общения с лошадью.
Ребята научились правильно общаться с лошадью, надевать недоуздок, чистить ее. Также они ознакомились с амуницией и попробовали самостоятельно оседлать коня. Ученики отработали, как правильно садиться на лошадь и спешиться, регулировать длину стремян.
На занятиях дети осваивают теоретические и практические навыки, проводят время с пользой. Проект создан и для того, чтобы улучшить самочувствие ребят, помочь им справиться со стрессом.
Отметим, что для детей участников СВО уроки проводятся бесплатно.
Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.
Ремонт в кардиологическом крыле терапевтического отделения завершился в больнице в Шатуре
Трамп назвал серьезную угрозу для США
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника
Четыре автомобиля застряли на трассе в Башкирии из-за метели
Решение Зеленского «наброситься» на Трампа сочли ошибкой
Коллектив МФЦ из Мытищ наградили за участие в благотворительном проекте
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте