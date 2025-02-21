Первое занятие верховой ездой для детей участников СВО прошло в Котельниках

В Котельниках прошли первые занятия верховой ездой для детей участников СВО в спортивной школе «Белка». Ребята освоили навыки безопасного общения с лошадью.

Ребята научились правильно общаться с лошадью, надевать недоуздок, чистить ее. Также они ознакомились с амуницией и попробовали самостоятельно оседлать коня. Ученики отработали, как правильно садиться на лошадь и спешиться, регулировать длину стремян.

На занятиях дети осваивают теоретические и практические навыки, проводят время с пользой. Проект создан и для того, чтобы улучшить самочувствие ребят, помочь им справиться со стрессом.

Отметим, что для детей участников СВО уроки проводятся бесплатно.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.