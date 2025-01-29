Первое в 2025 году заседание Совета депутатов прошло в Серпухове

В Серпухове прошло первое в новом году заседание Совета депутатов городского округа под председательством Михаила Шульги. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков.

На повестке дня стояло 13 вопросов, касающихся различных сфер жизни округа. Среди них имущественные отношения, бюджетные вопросы, изменения в штатной структуре Контрольно-счетной палаты, приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Особое внимание депутаты уделили внесению изменений в стратегию социально-экономического развития наукограда Серпухов и план мероприятий по ее реализации до 2032 года. Перечень задач, утвержденный в октябре прошлого года на заседании Научно-технического совета муниципалитета, дополнили инициативами по реконструкции школьных стадионов в Пущине и Протвине в 2025 году, капитальному ремонту здания в Серпухове для создания опытно-образовательной площадки «IT-центр» ЦДО «Развитие» в 2026 году и оснащения пяти профильных классов в школах округа к 2027 году.

Принятые решения направлены на улучшение образовательной инфраструктуры и развитие научного потенциала округа.