Первенство Центрального федерального округа по карате прошло в Лобне

Во Дворце спорта «Лобня» состоялось Первенство Центрального федерального округа по карате. В нем приняли участие 700 спортсменов из 16 регионов ЦФО России.

Судейская бригада состояла из 90 судей высшего и международного классов. По итогам турнира первое место завоевала команда Московской области, второе досталось Ивановской, а третье место Воронежской области.

Организатором мероприятия выступила Московская областная федерация карате и ее президент Виктор Хан. Турнир продемонстрировал высокий уровень подготовки как юных, так и взрослых участников.

Напомним, Дворец спорта «Лобня» — это многофункциональная спортивная арена, обладающая большими ресурсами по проведению соревнований, турниров международного, федерального и областного уровней; общественных форумов, деловых встреч и других культурно — массовых мероприятий.