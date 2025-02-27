Первенство по автомногоборью ко Дню защитника Отечества прошло в Химках

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» продемонстрировали свое мастерство на первенстве по автомногоборью в Химках. Участники соревновались сразу в нескольких дисциплинах, а зрители смогли увидеть зрелищные заезды и поддержать спортсменов.

Соревнования прошли на специально подготовленной трассе, где гонщикам предстояло показать точность, скорость реакции и внимание. В программе были такие дисциплины, как маневрирование, слалом и экстремальное вождение.

Испытания оценивали не только технические навыки, но и психологическую готовность участников. В турнире приняли участие спортсмены разного уровня подготовки, от новичков до опытных гонщиков.

Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества и проходило под лозунгами «Успех в единстве поколений» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее». Гостям и участникам рассказали историю праздника и его значимость.

«Низкий поклон каждому Герою нашей страны, кто когда-либо вставал на защиту Отчизны!» — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Зрители активно поддерживали спортсменов, а динамичные заезды и зрелищные маневры сделали соревнования запоминающимся событием. Первенство стало важной ступенью в развитии автоспортивной карьеры участников.