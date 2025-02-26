Первенство округа по плаванию прошло в Химках

В спортивном комплексе «Родина» состоялось первенство по плаванию, посвященное спортсменам — участникам Великой Отечественной войны. В соревнованиях приняли участие 96 пловцов в возрасте от восьми до 18 лет, которые боролись за право выступить на более престижных турнирах.

Участники первенства преодолевали дистанции 200, 400 и 800 метров вольным стилем. По итогам заплывов самые быстрые спортсмены получили путевку на первенство Московской области. Тренер высшей категории спортивной школы «Химки» Никита Прокофьев подчеркнул значимость этих соревнований.

«По итогам соревнований отобрались 12 лучших пловцов. Они попадут на такие престижные соревнования, как первенство Московской области. Ребятам приходится много трудиться, чтобы показать отличный результат и превзойти соперников», — отметил Никита Прокофьев.

Призеров турнира наградили кубками и медалями, а также поздравили с выходом в следующий этап соревнований.