Президент Российской Федерации Владимир путин подписал указ о присвоении почетного наименования «Московская» 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны, которая дислоцируется в городском округе. Это событие имеет особое значение для Балашихи и ее жителей.

Глава округа Сергей Юров адресовал искренние поздравления командованию и личному составу армии, отметив, что присвоение почетного наименования — не только высокая оценка профессионализма военных, но и признание их важного вклада в обеспечение безопасности Родины.

«От всего сердца поздравляю командование и личный состав. Мы гордимся нашими защитниками», — подчеркнул Сергей Юров.

Согласно указу, почетное звание присвоено армии за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Теперь официальное полное наименование войсковой части звучит как «1 Московская ордена Ленина армия противовоздушной и противоракетной обороны».

Присвоение почетного наименования подчеркивает особый статус армии и ее важную роль в системе национальной безопасности России. Для жителей Балашихи это событие стало поводом для гордости за своих защитников и подтверждением высокого уровня боевой готовности и профессионализма военнослужащих, стоящих на страже неба нашей страны.