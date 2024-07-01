Перевозчики Подмосковья раздали пассажирам 2,5 тысячи бутылок воды в жару

Фото: Минтранс Подмосковья

В жару перевозчики Подмосковья раздают пассажирам бутылки с водой. В минувшие выходные, а также 1 июля жителям и гостям региона выдали 2,5 тысячи бутылок, 1,7 тысячи из которых — в «Мострансавто».

«Бутилированную воду можно получить на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях в часы пик», — уточнили в Минтрансе Московской области.

Воду также раздают пассажирам поездов на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском направлениях.

Напомним, не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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