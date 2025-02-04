Пересмотр тарифов на вывоз мусора перевели в онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья получили возможность подавать онлайн-заявления на пересмотр тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Такой сервис заработал на «Госуслугах» .

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услугу по вывозу твердых коммунальных отходов предоставляют региональные операторы. Это предприниматели и юридические лица, которые ежемесячно получают оплату по утвержденному тарифу. В некоторых случаях они могут быть пересмотрены. Например, при изменении системы налогообложения.

«В Подмосковье процесс установления тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами оцифрован в октябре 2018 года. Теперь в рамках онлайн-услуги появилась возможность подать заявку на пересмотр установленных тарифов, что делает процесс более простым и доступным», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов».