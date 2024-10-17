Передвижные медкомплексы совершили более 5,6 тысячи выездов в Подмосковье

К жителям отдаленных территорий в Подмосковье выезжают мобильные медицинские комплексы с узкопрофильными специалистами. С начала года обследования в таких передвижных пунктах прошли почти 170 тысяч человек.

«Для жителей сельских территорий в регионе организованы выезды мобильных комплексов, в которых можно получить консультацию врача рядом с домом. С начала года совершили более 5,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых осмотрели почти 170 тысяч человек», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Количество пациентов растет. За девять месяцев врачи осмотрели в мобильных комплексах в два раза больше пациентов, чем за такой же срок год назад.

Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайте медицинских организаций Московской области или социальных сетях.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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