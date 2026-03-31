Передвижные медкомплексы совершили более 2 тысяч выездов в Подмосковье с января

В Подмосковье для удобства жителей отдаленных территорий работают мобильные медицинские комплексы. С начала года в регионе они выезжали более двух тысяч раз.

Такие выезды организуют, чтобы сделать первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Благодаря этому людям не нужно тратить время на дорогу: консультацию врача и базовые обследования можно пройти рядом с домом.

«В ходе таких выездов пациенты могут получить консультацию специалистов, в том числе узкопрофильных, а также пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое или флюорографическое и другие исследования. С начала этого года было совершено почти 2,2 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 50 тысяч человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

График выездов составляют с учетом потребностей конкретных населенных пунктов. Узнать, когда приедет мобильный комплекс, можно на сайтах медицинских организаций Подмосковья или в социальных сетях. Предварительная запись не требуется — достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС.