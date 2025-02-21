Передвижной фельдшерский пункт заработает на площади в Одинцове 21 февраля

Жители Одинцова могут посетить мобильный фельдшерско-акушерский пункт 21 февраля на Центральной площади округа. Пост будет работать с 09:00 до 13:00.

Любой желающий сможет сдать кровь, сделать электрокардиограмму и рентген, измерить давление. Еще для женщин доступны маммография мобильным многочастотным электроимпедансным аппаратом, а также взятие мазков на онкоцитологию.

Отметим, что пункт оборудовали программно-аппаратным комплексом, в составе которого есть портативный рентген, мобильный маммограф многочастотный электроимпедансный, переносной беспроводной электрокардиограф. Такое оборудование позволяет провести полноценное первичное медицинское обследование. Все данные о пациенте, которые обработают эти аппараты, появятся в личном кабинете посетителя пункта на региональном портале Госуслуг.

Пройти обследование смогут жители, которые прикреплены к поликлиникам Одинцовской областной больницы. С собой нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.