Передовые технологии управления от Сбера внедрят в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил штаб-квартиру Сбера, где ознакомился с проектами, которые банк внедряет в различных сферах. По итогам встречи представители администрации подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали с Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка. На встрече обсудили вопросы о внедрении ряда проектов в работу городской администрации и местных служб.

«По поручению нашего губернатора команда Подмосковья активно занимается внедрением самых передовых технологий в управление регионом и нашими муниципалитетами. Сегодня с командой Администрации посетили штаб-квартиру Сбера. Познакомились с проектами, которые внедряет Сбер», — рассказал Сергей Юров.

Объединение усилий с одним из крупнейших банков страны поможет в формировании единой политики цифрового развития на территории Московской области.