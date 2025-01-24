Передачу смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем утвердили на 2025 год

Дорожную карту по передаче смежных маршрутов в 2025 году обсудили на рабочем совещании транспортных блоков Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
В рамках встречи министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин и первый заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Роман Латыпов определили направления для улучшения работы общественного транспорта в регионах. Они также подняли вопросы администрации выделенных полос, контроля оплаты проезда, реализации мероприятий по улучшению пешеходной и транспортной доступности ж/д станций.
На совещании запланировали привести к нормативному состоянию дорожную сеть для запуска автобусов Мосгортранса в пилотных округах к 1 июня.
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