Передачу смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем утвердили на 2025 год

Дорожную карту по передаче смежных маршрутов в 2025 году обсудили на рабочем совещании транспортных блоков Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В рамках встречи министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин и первый заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Роман Латыпов определили направления для улучшения работы общественного транспорта в регионах. Они также подняли вопросы администрации выделенных полос, контроля оплаты проезда, реализации мероприятий по улучшению пешеходной и транспортной доступности ж/д станций.

На совещании запланировали привести к нормативному состоянию дорожную сеть для запуска автобусов Мосгортранса в пилотных округах к 1 июня.